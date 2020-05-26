Следователи территориального управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов отделения полиции в Кагарлыке, которых задержали за избиение и изнасилование женщины, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Так, оперуполномоченный подозревается в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины). Начальник одного из секторов Кагарлицкого ОП подозревается в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц и превышении власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас следователями ГБР подготовлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляют прокуроры Офиса генерального прокурора и прокуратуры Киевской области.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2020 правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой.

Позже стало известно, что были задержаны 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима.