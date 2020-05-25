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Руководство Кагарлыцким отделением полиции поручено работникам областного главка, сообщается на странице МВД в Facebook.  

Такое решение принято после отстранения руководителей подразделения путем установления факта причастности двух полицейских к избиению и изнасилованию.

По приказу начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области в Караглик командированы представители областного управления полиции, которые будут осуществлять руководство местным отделом. Это – сотрудники управления уголовного розыска, следственного управления и управления превентивной деятельности во главе с советником начальника ГУНП Дмитрием Литвиным, который будет исполнять обязанности начальника местной полиции. Их задача – организация работы и обеспечения надлежащей правоохранительной деятельности в регионе.

«Весь личный состав Кагарлицкого отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого работника», - сообщили в МВД.

Напомним, внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины.
ForUm

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