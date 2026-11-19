Юридична освіта, професійний статус, посвідчення адвоката та вміння красномовно розповідати про норми законодавства створюють образ професіонала, якому можна довірити вирішення найскладніших юридичних питань. Але чи завжди за цим стоїть порядність та доброчесність? Про це пише інтернет-видання "Аргументум".

Український адвокат Субчак Юрій Ростиславович, в минулому працював на посаді головного спеціалісту відділу забезпечення розгляду звернень та надання інформації Київського апеляційного суду у період з 2016 по січень 2021 року, де був відомий як бігунок, як зі знайомих намагався видурювати кошти як посередник для вирішення питань у справах, що перебувають на розгляді у зазначеному суді. Проте у останнього це виходило не дуже гарно, пан Субчак потрапив у кілька скандалів, коли брав кошти як посередник у завідомо виграшних справах, але жодних питань не вирішував. Схема працювала до того часу, поки не стало відомо керівництву суду про його так звану «господарську діяльність» з видурювання коштів в учасників справ. Також в одному з питань, сторона за яку Юрій Субчак мав вирішити справу дізналась, що програла в суді. Представники сторони донесли про це керівництву, а Юрій був вимушений звільнитись та повернути кошти.

Наступним етапом в юридичній кар’єрі Юрій Субчак обрав адвокатство. Не маючи відповідних знань та навичок для професійної діяльності, 24.01.2022 він отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №001353, видане радою адвокатів міста Києва. Тож наш фігурант, почав працювати адвокатом, знаходити клієнтів. В той же час почав використовувати отримані шахрайським шляхом кошти, під час роботи в суді, для просування власного блогу в соціальних мережах, з метою залучення нових клієнтів. Під час своєї діяльності блогера-адвоката, Субчак став відомий як типовий «розводіла», який брав гроші клієнтів за нібито вирішення питань в різних органах та інстанціях, а фактично нічого не вирішував та жодної правової допомоги не надавав.

В 2025 році, коли Субчака прижали його клієнти та вимагали повернення коштів, він не зміг вигадати нічого краще, як подати заяву на призупинення адвокатської діяльності (14.10.2025 заяву було задоволено) та податись в біга. В подальшому Юрій втік з України, перетнувши кордон поза офіційними пунктами пропусків та подався шукати краще життя в Чорногорії. Вже перебуваючи в Чорногорії, наш шахрай розробив нову схему ошукання людей. Так, він надавав оголошення в тематичних телеграм-каналах про надання послуг з перетину державного кордону поза пунктами пропусків, за вказані послуги виставляв цінник 10000 доларів США. Набравши достатню кількість клієнтів, отримавши повну передплату на підконтрольний криптогаманаець, Юрій просто «кинув» довірливих громадян та всі кошти залишив собі, не надаючи жодниз послуг. Наразі Юрій Субчак живе своє краще життя за кордоном та веде власний блог у соціальних мережах правильного журналіста, де праціює на російську пропаганду просуваючи ІПСО та проросійські наративи.