Нардепу Деркачу дали 15 років

13 липня колегія суддів ВАКС оголосила вирок народному депутату ІІІ-ІХ скликань Андрію Деркачу.

Його визнано винуватим в одержанні у 2020 році $567 тис. від розвідувального органу рф за підривну діяльність проти України, зокрема за дискредитацію України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин зі США, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО, повідомляє САП.

Вироком суду особу визнано винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 та ст. 368-5 КК України та призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади або місцевого самоврядування строком на три роки, з конфіскацією всього належного їй на праві приватної власності майна.

Вирок суду набирає законної сили через 30 днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Фото: САП .