Російські окупанти в ніч на п'ятницю завдали масованої комбінованої атаки по Київщині.
У Бучанському районі постраждали двоє людей.
"Чоловіка та жінку з пораненнями й гострою реакцією на стрес госпіталізували до лікарні, загрози їхньому життю немає. Там же пошкоджено приватний житловий будинок", – повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.
У Броварському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено дві офісно-адміністративні будівлі підприємств, приватний будинок та автомобіль.
На всіх локаціях працюють оперативні служби, триває фіксація та ліквідація наслідків атаки.
Фото: ДСНС.Автор: Галина Роюк