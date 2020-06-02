По так называемым пленкам Деркача открыто два уголовных производства, и их расследуют ГБР и НАБУ.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора на информационный запрос Укринформа.

«По результатам рассмотрения указанного выше заявления (Деркача – ред.) 19.05.2020 в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения под № 42020000000000901 о факте государственной измены по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, и № 42020000000000902 - о факте злоупотребления служебным положением, чем вызваны тяжелые последствия государственным интересам, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины», - говорится в документе.

Уточняется, что досудебное расследование в уголовном производстве о факте госизмены по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УКУ, было поручено осуществлять следователем Главного следственного управления ГБР, куда также было направлено заявление и прилагаемый к нему флеш-носитель с записями.

«В уголовном производстве № 42020000000000902 досудебное расследование поручено детективам Национального антикоррупционного бюро Украины», - отметили в Офисе генпрокурора.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство в отношении аудиоматериалов, обнародованных Деркачом.

19 мая народный депутат Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии Байдена на Порошенко.