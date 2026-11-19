З 1 січня 2027 року українці, які продають товари через OLX із використанням послуги «OLX Доставка», повинні будуть підтверджувати особу через «Дію». Нововведення пов'язане із законом про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, який передбачає передачу інформації про продажі до податкової, повідомили у пресслужбі OLX.

Пройти верифікацію продавці зможуть безоплатно за кілька хвилин. За бажанням зробити це можна буде вже з 1 грудня 2026 року. Однак із 1 січня 2027-го перевірка стане обов'язковою під час підтвердження першого замовлення з «OLX Доставкою».

Якщо продавець відмовиться підтверджувати особу, платформа призупинить для нього можливість користуватися доставкою. Водночас обліковий запис залишиться активним, а доступ до послуги відновлять після проходження верифікації.

Для покупців нічого не зміниться — додатково підтверджувати особу їм не доведеться.

Окремі правила передбачені для фізичних осіб-підприємців. Якщо ФОП підключений до облікового запису OLX, принципи оподаткування для нього залишаються незмінними. Водночас інформацію про продажі через «OLX Доставку» включатимуть до щорічного звіту платформи для Державної податкової служби.

Нові вимоги передбачені законом про оподаткування доходів через цифрові платформи. Він зобов'язує маркетплейси ідентифікувати продавців, збирати інформацію про їхні доходи та щороку передавати ці дані до ДПС.

Крім того, OLX виконуватиме функції податкового агента: утримуватиме 10% податку з доходів продавців, які підлягають оподаткуванню, та перераховуватиме кошти до бюджету.

Для фізичних осіб, які продають власні вживані речі, передбачений неоподатковуваний поріг у 2000 євро на календарний рік. Якщо загальна сума продажів через «OLX Доставку» не перевищує цей ліміт, податок не утримуватимуть.

Якщо ж дохід буде більшим, 10% нараховуватимуть лише на суму перевищення. Наприклад, якщо за рік людина продасть речей на 2500 євро, оподаткуванню підлягатимуть 500 євро, а не весь дохід.

В OLX також попередили, що податкова може враховувати сукупні доходи з різних маркетплейсів. Тому розподіл продажів між кількома платформами не допоможе уникнути податкових зобов'язань, якщо загальний дохід перевищить встановлений поріг.

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