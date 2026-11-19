Ворог продовжує атакувати Київщину ударними безпілотниками.
"За останню добу наслідки зафіксовано у двох районах області. На жаль, постраждали четверо людей у Вишгородському районі, серед них – одна дитина. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу", – повідомляє КМВА.
Загалом під ударом ворога опинилися оселі людей, транспортні засоби, підприємства та енергетична інфраструктура.
У Вишгородському районі пошкоджено 29 приватних будинків, 19 транспортних засобів, два виробничо-складські приміщення та один енергетичний об'єкт.
У Фастівському районі зафіксовано пошкодження одного приватного домоволодіння.
На місцях продовжують працювати відповідні екстрені служби для ліквідації наслідків атаки.
Фото: КМВА.Автор: Галина Роюк