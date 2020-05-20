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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство относительно обнародованных 19 мая записей якобы переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и бывшим государственным секретарем США Джоном Керри. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции, передает УНИАН.

«Что касается приговора господину Порошенко. И я уверен, что это все впереди. Вы же видели и вчерашний скандал ... Я уверен, что они так руководили государством, что их ждет еще много разных приключений и различных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это полномочия все же не мои», - сказал Зеленский.

По его словам, он знает об истории опубликованных записей. «Я думаю, что это не последний звонок, который увидят украинцы ... Я знаю, что генеральный прокурор Украины еще вчера зарегистрировала уголовное производство из-за депутата (Андрея) Деркача. Будут расследовать. Я знаю, что это может быть воспринято и квалифицировано как государственная измена», - заявил Зеленский.


Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
ForUm

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