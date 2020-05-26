также в разделеОбщество
В ГБР настаивают, что вручили повестку Марине Порошенко, а сам он сбежал 31
Катар прислал почти 9 тонн средств защиты украинских медиков 34
Отвезли на кладбище, били и требовали деньги: полицейские предстанут перед судом 26
ЕСПЧ признал нарушением героизацию Азербайджаном солдата, зарубившего спящего армянина 16
Укргидрометцентр дал прогноз на июнь 20
Сотрудники ГБР взяли штурмом Музей Ивана Гончара 42
НАБУ предотвратило вывоз компанией из ОАЭ сырья на 80 миллионов 30
На Харьковщине фермеры удерживали в трудовом рабстве 9 человек 30
Суд арестовал подозреваемых в изнасиловании полицейских 35
Совет церквей обвинил Кабмин в непропорциональном подходе и зовет Шмыгаля на встречу 20
Разведчику РФ, завербовавшему Ежова, сообщили о подозрении 39
$400 тысяч «общака»: Силовики провели масштабную операцию по разоблачению «вора в законе» 41
Минздрав разрешил возобновить УПЛ с 30 мая 85
Дело Шеремета: Залог для Дугарь собрали за 3 часа 23
Городскую электричку в столице запустят с 1 июня 16
Le Monde опубликовала карту с «российским» Крымом 16
ГБР передало повестку о вызове Порошенко через жену Марину 28
В полиции рассказали о расследовании резонансной стрельбы на Житомирщине 37

Сотрудники Государственного бюро расследований ворвались в Музей Ивана Гончара в Киеве, сломав дверь.

Ранее сегодня пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко открыл выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. По делу перемещения этих картин через границу ГБР вызывало Порошенко на допрос – именно на время открытия выставки - в 11:00 26 мая.

Позже в ГБР сообщили, что сотрудники бюро приехали в музей Гончара, где вручили повестку супруге Петра Порошенко Марине о повторном вызове на допрос пятого президента по делу о перемещении художественных ценностей. Однако адвокат опроверг эту информацию. 

Вевером в ГБР распространили заявление, в котором настаивают, что вручили повестку Марине Порошенко, а сам он сбежал.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 26 мая в Украине зафиксировано 21584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели. Количество киевлян, у которых за минувшие сутки  лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 58 человек. 

К смягчению карантина не готовы Донецкая, Луганская, Львовская, Волынская, Закарпатская, Ривненская и Черновицкая области. 

Железнодорожное сообщение в Украине будет восстановлено раньше, чем анонсировал Кабинет Министров, поезда начнут курсировать не с 1 июня, а уже на этой неделе. 

Печерский районный суд Киева заочно избрал бывшему министру обороны Украины Павлу Лебедеву меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 в центральной части Киева.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов отделения полиции в Кагарлыке, которых задержали за избиение и изнасилование женщины. В деле могут появиться и новые подозреваемые.   Суд поместил их под стражу.

Государственное бюро расследований открыло дело из-за прослушивания разговора пятого президента Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом.

Украина сообщила делегации стран-участниц ОБСЕ об отдельных назначениях российских чиновников на руководящие должности в так называемой «ДНР», включая «заместителя премьер-министра», «министра финансов», «председателя ЦИК», «председателя верховного суда».

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обвинила прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей и обещает не оставить это без реакции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1972 грн.
28
Теги