Сотрудники Государственного бюро расследований ворвались в Музей Ивана Гончара в Киеве, сломав дверь.

Ранее сегодня пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко открыл выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. По делу перемещения этих картин через границу ГБР вызывало Порошенко на допрос – именно на время открытия выставки - в 11:00 26 мая.

Позже в ГБР сообщили, что сотрудники бюро приехали в музей Гончара, где вручили повестку супруге Петра Порошенко Марине о повторном вызове на допрос пятого президента по делу о перемещении художественных ценностей. Однако адвокат опроверг эту информацию.

Вевером в ГБР распространили заявление, в котором настаивают, что вручили повестку Марине Порошенко, а сам он сбежал.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 26 мая в Украине зафиксировано 21584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели. Количество киевлян, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 58 человек.

К смягчению карантина не готовы Донецкая, Луганская, Львовская, Волынская, Закарпатская, Ривненская и Черновицкая области.

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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов отделения полиции в Кагарлыке, которых задержали за избиение и изнасилование женщины. В деле могут появиться и новые подозреваемые. Суд поместил их под стражу.

Государственное бюро расследований открыло дело из-за прослушивания разговора пятого президента Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом.

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