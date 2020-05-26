Железнодорожное сообщение в Украине будет восстановлено раньше, чем анонсировал Кабинет Министров, поезда начнут курсировать не с 1 июня, а уже на этой неделе. Об этом в эфире программы «Завтрак с 1+1» заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНИАН.

По его словам, запустят все типы поездов. Первыми поедут пригородные электрички, далее - поезда дальнего следования: скоростные экспрессы и ночные поезда. Они будут курсировать прежде всего на юг, где эпидемиологическая ситуация не сложная и где «ждет море», сказал министр.

Как отметил Криклий, также поезда поедут за границу. Ими украинцы смогут возвращаться домой, а поэтому не надо будет ждать эвакуационных авиарейсов и переплачивать за билеты.

По словам министра, ежедневно в каждой области собирается комиссия по техногенной и экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и смотрит на свежие показатели заболеваемости, после чего принимает решение. Там, где ситуация находится в пределах нормы, карантин ослабляют и пускают транспорт. Там, где ситуация этого не позволяет, поезда, а также автобусы еще не будут ездить. «Делать высадку можно, а подбирать пассажиров - по логике принятых решений это будет нерационально и подвергнет опасности других пассажиров. Надо помнить, что транспорт - это не только повышение мобильности, но и распространение болезни», - подчеркнул Криклий.

Также он сообщил, что уже завтра или в четверг появятся в продаже железнодорожные билеты. Цены на них поднимать не будут, однако они все равно подорожают, ведь летом наблюдается повышенный спрос на билеты, как и каждый год, с июня и до 31 августа билеты продают по повышенным коэффициентом - плюс 7%, подчеркнул министр.

Криклий также посоветовал закладывать дополнительное время, так как при посадке в вагон будет температурный скрининг. Кроме того, он сообщил, что в купейных и плацкартных вагонах пассажиров - членов одной семьи на соседних полках будут размещать без ограничений.

Министр считает, что в одном купе можно будет ехать без масок. «Я не думаю, что все в масках будут спать. По крайней мере, когда мы будем ехать в пригородных электричках, все будут соблюдать масочный режим. Относительно купе и плацкарты, то там финализируется решение, чтобы семья могла подселяться, и там без ограничений. Если не семья, то тогда, возможно, с какими-то дополнительными ограничениями. Сейчас это решение должно финализоваться», - пояснил Криклий.

По его словам, запуск внутренних авиаперелетов также планируется перенести. Воздушное сообщение между городами, где нет угрожающей ситуации с заболеванием COVID-19, планируется открыть раньше, чем анонсировалось, то есть еще до 15 июня, сказал Криклий.

Напомним, 20 мая на своем заседании Кабмин ввел адаптивный карантин до 22 июня, одновременно с 22 мая начнется второй этап смягчения карантинных мероприятий.

Согласно графику возобновления работы транспорта в Украине, с 22 мая заработают перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении, с 25 мая заработает метро, с 1 июня железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, межобластном сообщении и межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом, а с 15 июня будет возобновлено авиационное сообщение.