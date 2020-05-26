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Во вторник, 26 мая, сотрудники Государственного бюро расследований ворвались в Музей Ивана Гончара в Киеве, сломав дверь.

«Представители ГБР заблокировали вход и препятствуют попаданию директора в помещение музея, в частности в зал с выставкой. Следователи ворвались в здание, взломав входную дверь», - сообщается на странице музея в Facebook.

Отмечается, что директор музея уже подал в полицию заявление о порче имущества, отметив, что никакого судебного решения силовики не предъявили.

«Сейчас представители ГБР находятся в помещении музея, другие представители ГБР препятствуют попаданию руководства музея и журналистов в помещение», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, пятый президент Петр Порошенко не прибыл во вторник на допрос в ГБР, куда его вызывали в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей. Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что вызов его клиента в ГБР незаконный, так как он не давал согласия на допрос по другому адресу.

Вместе с тем, в 11:00 вторника, на время, когда он был вызван на допрос в ГБР, Порошенко открыл выставку картин художников с украинскими корнями из своей семейной коллекции.

Позже в ГБР сообщили, что сотрудники бюро приехали в музей Гончара, где вручили повестку супруге Петра Порошенко Марине о повторном вызове на допрос пятого президента по делу о перемещении художественных ценностей. Однако адвокат опроверг эту информацию.
ForUm

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