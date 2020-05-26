Количество киевлян, у которых за минувшие сутки, 25 мая, лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 58 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 58 человек. Среди них - 16 медиков. Один случай - летальный. Всего за период пандемии в столице от коронавируса умер 61 человек. На сегодня в Киеве уже 2710 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Так, среди заболевших: 24 женщины в возрасте от 19 до 81 года. И две девочки - 8 и 17 лет. А также 29 мужчин от 18 до 81 года. И трое мальчиков, которым 9, 15 и 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 33 человека. Всего коронавирус преодолели 393 жителя столицы.

«В лидерах по количеству новых случаев снова Дарницкий район - 12 больных, Днепровский - 10 и Деснянский - 8 случаев заболевания», - отметил Кличко.

Напомним, количество киевлян, у которых 24 мая лабораторно подтвердили коронавирус, составило 29 человек.