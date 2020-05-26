Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обвинила прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей и обещает не оставить это без реакции.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ОГП.

«Роль прокурора в расследовании резонансных и, тем более, коррупционных правонарушений - колоссальная. Роль руководителя прокуратуры - не менее важная. Умение организовать процесс, правильно распределить функции, оценить объем работы - под силу далеко не каждому прокурору. Но есть еще кое-что: прокурор должен хотеть расследования уголовных производств, у него не должно быть ни юридического конфликта интересов, ни морального», - заявила она.

Венедиктова отметила, что орган следствия может работать 24 часа в сутки, собрать массу ценных доказательств, а прокурор, пропустив важные процессуальные сроки, просто полностью уничтожит наработки следователей или детективов. Следствие может быть в шаге от уведомления о подозрении, а прокурор некорректно формулирует вопросы для экспертной оценки и вся работа насмарку.

«В первую же неделю моего пребывания в должности ненпрокурора - 24 марта мы провели совместное совещание с руководителями НАБУ и САП о состоянии противодействия антикоррупционным правонарушениям и согласовали конкретные меры по решению выявленных проблемных вопросов. Впрочем, прошло 2 месяца, а воз и ныне там. В чем же причина отсутствия реальных результатов в такой чувствительной для общества сфере борьбы с коррупцией?» - спрашивает генпрокурор.

Она напомнила, что Специализированная антикоррупционная прокуратура по закону орган автономный и независимый – генпрокурор и его заместители даже не имеют права давать указания прокурорам САП и осуществлять другие действия, которые прямо касаются реализации прокурорами антикоррупционной прокуратуры полномочий.

Однако, по ее словам, изучение состояния организации расследования уголовных производств показало многочисленные нарушения и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей руководством и прокурорами САП.

Так, в актуальных и резонансных процессах по 2, 3, а иногда 4 года назад сообщено о подозрении чиновникам, а следствие до сих пор не завершено, виновные к ответственности не привлечены, многомиллионные убытки не возмещены.

В качестве примера Венедиктова рассказала о чиновнике, который в рекреационной местности в Пуще Водице, где ему дали две служебные комнаты, вырубил ценные деревья, обнес гектар площади забором и построил себе дворец на 1000 квадратов. Еще в 2017 году ему сообщено о подозрении, затем он был в международном розыске, а в прошлом году стал народным депутатом Украины.

В ноябре 2019 расследование этого дела было поручено детективам НАБУ.

«Прокурорами САП в течение шести месяцев после получения этого производства не было обеспечено выполнение ни одного следственного и процессуального действия, хотя предыдущим органом досудебного расследования допрошено более 100 человек и проведено 30 судебных экспертиз», - заявила Венедиктова.

В результате из-за нарушения разумных сроков производства закрыто. Соответственно, причиненные миллионные убытки государству не возмещены, незаконно изъятая земля не возвращена общине Киева, а подозреваемый избежал ответственности.

Однако, по словам генпрокурора, этот позорный случай бездействия САП не является единичным.

«Другой пример - резонансное производство о хищении средств на выполнении государственного оборонного заказа. Пока оно расследовалось ГБР - руководителям оборонного и коммерческого предприятий было сообщено о подозрении. После изменения подследственности - опять же никакого действия. В результате «процессуальной неуклюжести» - постановление суда об отказе прокурору САП в продлении сроков досудебного следствия в производстве», - возмутилась Венедиктова.

«Все мы жалуемся на плохие дороги. А как бороться с хищениями на ремонтах и ​​строительстве дорог, когда это саботируют те, кто должен противодействовать преступлениям? Как думаете, как поступает САП, имея подозреваемого в растрате топ-руководителя одной из региональных служб автомобильных дорог и более 100 млн убытков бюджета, подтвержденных экспертизой? Нарушает разумные сроки, в связи с чем очередное производство закрыто», - добавила генпрокурор.

Также до сих пор не направлено в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины, который с октября 2019 обоснованно подозревается в завладении 93 миллионами гривен «Укрзализныци».

«Эти вопиющие факты системных просчетов в организации работы прокуроров САП свидетельствуют о наблюдательской позиции и полном отсутствии адекватных мер со стороны руководства этой прокуратуры, и такая беспомощность не может больше оставаться без реагирования генерального прокурора», - заявила Венедиктова.