также в разделеОбщество
Зеленский предложил застраховать медиков, борющихся с COVID-19
Венедиктова обвинила САП в бездействии и обещает реакцию 4
Шмыгаль хочет, чтобы волонтеры следили за соблюдением противоэпидемических правил 9
В Карпатах выпало 15 см снега 13
Минздрав: Детские лагеря откроют на последнем этапе карантина 15
Степанов объяснили высокий уровень заболеваемости COVID-19 среди медиков 14
В ВСУ коронавирусом заболели еще 3 человека 12
Геращенко: Массовой переаттестации полицейских из-за событий в Кагарлыке не будет 23
Кабмин уволил главу Госгеокадастра 20
У полицейского из состава ОС обнаружили коронавирус 13
Изнасилование в отделении: ГБР сообщило о подозрении двоим полицейским 21
Криклий: Железнодорожное сообщение запустят на этой неделе 38
Старые коррупционеры вместо новых: СМИ пишут о борьбе за Госгеокадастр 17
СБУ задержала руководителей центра обеспечения ВСУ за хищение топлива 25
Ляшко рассказал, при каких условиях метро могут снова закрыть 21
Минздрав: Рестораны и кафе могут полноценно заработать с 10 июня 17
К смягчению карантина пока не готовы 7 областей Украины 37
В Украине увеличилось число новых случаев COVID-19 48

В деле об изнасиловании в райотделе полиции в Кагарлыке на Киевщине женщины могут появиться и новые подозреваемые. Об этом «ФАКТАМ» сказал пресс-офицер Государственного бюро расследований Максим Белоусенко.

«Государственное бюро расследований проверяет информацию о том, что к делу об избиении и изнасиловании могли быть причастны и другие сотрудники райотдела», - заявил он.

Напомним, внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины.

Позже стало известно, что были задержаны 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

82
Теги