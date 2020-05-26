В деле об изнасиловании в райотделе полиции в Кагарлыке на Киевщине женщины могут появиться и новые подозреваемые. Об этом «ФАКТАМ» сказал пресс-офицер Государственного бюро расследований Максим Белоусенко.

«Государственное бюро расследований проверяет информацию о том, что к делу об избиении и изнасиловании могли быть причастны и другие сотрудники райотдела», - заявил он.

Напомним, внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины.

Позже стало известно, что были задержаны 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима.