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Украина сообщила делегации стран-участниц ОБСЕ об отдельных назначениях российских чиновников на руководящие должности в так называемой «ДНР», включая «заместителя премьер-министра», «министра финансов», «председателя ЦИК», «председателя верховного суда».

Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, передает Укринформ.

«На одном из последних заседаний Форума по вопросам безопасности сотрудничества ОБСЕ украинская делегация сделала для делегаций стран-участниц отдельную презентацию о высокопоставленных российских чиновниках, гражданах РФ, которые, прикрываясь различными неубедительными историями, привлечены к руководству российскими оккупационными администрациями в отдельных районах Донецкой области - в так называемой «ДНР», - заявил он.

По словам дипломата, руководство РФ, как и российская делегация в ОБСЕ, продолжают отрицать участие России в начатом ею международном вооруженном конфликте на Донбассе, и именно поэтому делегация Украины периодически рассказывает на заседаниях ФБС ОБСЕ о прямом участии РФ в конфликте.

«Мы уже неоднократно предоставляли во время заседаний Форума информацию о российских «ихтамнетах»- офицерах и генералах ВС РФ, которые управляют 1-м (Донецк) и 2-м (Луганск) армейскими корпусами, которые оперативно подчинены 8-ой общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ. Как и рассказывали о так называемых силовых ведомствах - «министерстве внутренних дел» и «министерстве государственной безопасности», которыми непосредственно управляют российские МВД и ФСБ. Теперь мы решили сделать отдельный акцент и на гражданском компоненте российских оккупационных администраций на Донбассе», - заявил заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ.

В частности, украинская делегация сообщила, что с апреля 2019 года так называемым «заместителем премьер-министра ДНР» является российский чиновник Владимир Пашков, который до начала войны на Донбассе в 2014 году был вице-губернатором Иркутской области РФ.

В конце 2015 года этот гражданин РФ стал директором зарегистрированного в Москве «Фонда поддержки международных гуманитарных проектов», учредителем которого является Международный расчетный банк в Южной Осетии, сотрудничающий как банк-корреспондент с так называемыми «ЛНР» и «ДНР» для обхода международной платежной системы. Таким образом, «Фонд поддержки международных гуманитарных проектов» используется для направления «финансовой помощи правительства РФ» в «госбанки» т. н. «ЛНР» и «ДНР».

Позднее, с апреля 2017 по апрель 2019 г., Пашков также возглавлял зарегистрированное в Южной Осетии ЗАО «Внешторгсервис», которое стало «временным администратором» всех украинских предприятий, захваченных российскими оккупационными силами на Донбассе.

Кроме того, с декабря 2018 года «министром финансов ДНР» ялвяется еще одна гражданка РФ - Яна Чаусова, уроженка Курска (РФ). О ней, в частности, известно, что в 2012 г. она неудачно баллотировалась в депутаты Курчатовской городской думы (Курская область РФ).

Главой «Центральной избирательной комиссии» в «ДНР» является Ольга Позднякова, которая родилась в 1982 г. в г. Шахты (Ростовская область РФ) - еще одна российская чиновница, бывший депутат в городском совете города Шахты от кремлевской партии «Единая Россия».

Сообщили также о так называемом «председателе верховного суда ДНР», которым с декабря 2018 года является гражданин РФ Андрей Ким. На оккупированный Донбасс он прибыл в 2015 году, до этого был руководителем следственного отдела по г. Волгодонск Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Ростовской области.

Как сообщалось, во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 21 мая украинская делегация продемонстрировала копии российских паспортов так называемого «главы ДНР» Дениса Пушилина, а также Владислава Дейнего и Натальи Никаноровой - так называемых «министров иностранных дел» «ЛНР» и «ДНР» соответственно , участие которых на переговорах в Минске продвигает Россия.
ForUm

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