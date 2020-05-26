По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 26 мая в Украине зафиксировано 21584 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели, сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

За сутки зафиксировано 339 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 910 случаев;

Волынская область - 805 случаев;

Днепропетровская область - 895 случаев;

Донецкая область - 155 случаев;

Житомирская область - 647 случаев;

Закарпатская область - 1092 случая;

Запорожская область - 416 случаев;

Ивано-Франковская область - 1306 случаев;

Кировоградская область - 482 случая;

Киев - 2710 случаев;

Киевская область - 1458 случаев;

Львовская область - 1405 случаев;

Луганская область - 44 случая;

Николаевская область - 281 случай;

Одесская область - 842 случая;

Полтавская область - 267 случаев;

Ривненская область - 1475 случаев;

Сумская область - 166 случаев;

Тернопольская область - 1124 случая;

Харьковская область - 930 случаев;

Херсонская область - 177 случаев;

Хмельницкая область - 370 случаев;

Черновицкая область - 3101 случай;

Черкасская область - 392 случая;

Черниговская область - 134 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении 14 848 пациентов, из них 1318 детей и 3405 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6736 человек, из них 263 ребенка и 778 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 259 человек, в том числе один ребенок и 22 медики.

Напомним, по состоянию на 9:00 25 мая было подтверждено 21245 случаев COVID-19, из них 7234 человека выздоровели, 623 – умерли. За сутки было зафиксировано 259 новых случаев.