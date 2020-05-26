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По ходатайству прокурора Офиса генерального прокурора Печерский районный суд Киева 25 мая заочно избрал бывшему министру обороны Украины Павлу Лебедеву меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 в центральной части Киева, сообщает пресс-служба ОГП.

В этом уголовном производстве расследуются обстоятельства организации бывшим президентом Украины превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, превышение власти рядом бывших высокопоставленных чиновников с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть к наступлению тяжких последствий, в том числе умышленных убийств и покушений на умышленные убийства (нанесение телесных повреждений, связанных с применением работниками правоохранительных органов огнестрельного оружия) участников массовых акций протеста в центральной части Киева и террористического акта.

Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего министра обороны Украины процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

В ОГП отметили, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
ForUm

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