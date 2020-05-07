В Верховной Раде прошло внеочередное заседание.

Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19».

Также ВР приняла закон «О внесении изменений в статью 39 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» относительно дополнительных гарантий прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей».

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии, экс-руководителя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Переговоры между МВФ и Киевом теперь направлены не на обеспечение для Украины трехлетней Программы расширенного финансирования (EFF), а на создание условий для запуска программы Stand-by, которая предусматривает меньшие объемы и рассчитана на 18 месяцев. Об этом сообщил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации механизма по незаконному формированию налогового кредита на миллиарды гривен.

Ранее уволенный с должности председателя Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что представители Службы безопасности Украины провели у него обыск.

Национальный банк Украины и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали договор об осуществлении валютных операций своп гривня/доллар США в объеме до 500 млн долл. США.

Украина готова работать в «минском формате» до конца года, а если же эта работа окажется безрезультатной, то украинская сторона имеет запасной план действий. Об этом на брифинге сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Он также сообщил, что с 14 мая на заседания Трехсторонней контактной группы будут приглашать переселенцев как представителей оккупированных территорий Донбасса.

Государственным бюро расследований начато досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины в связи с ограничением выработки электроэнергии на АЭС.

Главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине назначена гражданка Болгарии Иванна Владкова Голлар.

Государственный исполнитель Печерского отдела государственной исполнительной службы Министерства юстиции хочет взыскать с Приватбанка в пользу семьи Суркисов $250 млн.

Выборы на Донбассе возможны только в условиях прекращения огня, вывода Россией войск и перехода к Украине контроля над ее границей. Об этом заявил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент.

По состоянию на 7 мая в Украине подтвержден 13691 случай COVID-19, из них 507 за последние сутки.

По состоянию на 1 мая 2020 международные резервы Украины, по предварительным данным составили 25 695 млн долл. США (в эквиваленте). В апреле они выросли на 3,1%.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы с требованием предоставить информацию о расследовании в отношении первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

Ввиду угрозы гидрологической засухи, Госводагентство было вынуждено применить статью 45 Водного кодекса Украины относительно приоритетности использования воды для питьевых и бытовых нужд населения в период маловодья и установления режимов работы водохранилищ с учетом ограничений объемов воды, пропускаемых через турбины Кременчугской ГЭС.

Освобожденного в результате «пасхального обмена» суд отправил в СИЗО. Ему грозит до 12 лет лишения свободы за мошенничество и взлом компьютерных сетей.