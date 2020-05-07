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Украина готова работать в «минском формате» до конца года, а если же эта работа окажется безрезультатной, то украинская сторона имеет запасной план действий. Об этом на брифинге сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает УНИАН.

«Мы говорим о том, что у нас есть определенный срок, и если мы увидим, что с той стороны нет желания ставить точку и прекратить войну, то мы не будем продолжать это (работу в Трехсторонний контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. – Ред.) годами. Я считаю, что срок, о котором говорил президент, является неизменным. Мы действительно до конца года сделаем все, чтобы этот процесс двигался», - сказал Ермак.

Также он добавил, что переформатирование украинской делегации в Трехсторонний контактной группе означает, что Украина не желает терять ни одного дня: до сегодняшнего дня заседание контактной группы проходило раз в 2-3 недели. Сегодня же заседания участников группы проходят практически ежедневно. «Мы не будем сбавлять этот темп», - добавил Ермак.

По его словам, если же работа в «минском формате», вопреки ожиданиям, окажется безрезультатной, то украинская сторона имеет запасной план действий. «Мы уже сегодня думаем и, безусловно, у нас есть план «Б», который анонсировал президент, но более детально о нем говорить будем, когда будем понимать, что план «А» не работает», - добавил Ермак.

Напомним, 5 мая президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.
ForUm

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