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Национальный банк Украины и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали договор об осуществлении валютных операций своп гривня/доллар США в объеме до 500 млн долл. США, сообщает пресс-служба НБУ.

«Это позволит усилить макрофинансовую стабильности в Украине во время глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также увеличить поддержку реального сектора экономики. Операции своп с Национальным банком открывают ЕБРР доступ к гривневому ресурсу, который будет использован для кредитования украинских предприятий, которые понесли потери от пандемии и карантина», – говорится в сообщении.

По данным регулятора, этот ресурс будет направлен на поддержку ликвидности, пополнение оборотных средств и торговое финансирование таких компаний без валютного риска.

«В то же время покупка валюты Национальным банком в ЕБРР на условиях своп будет способствовать росту международных резервов Украины. Это положительно скажется на настроениях участников рынка и усилит способность Национального банка достигать своих целей по поддержанию ценовой стабильности», – подчеркнули в НБУ.

Договор с ЕБРР заключен на два года с возможностью пролонгации. Минимальная сумма транша в рамках договора составляет 25 млн долл. США, а минимальный срок транша - до 3 месяцев с возможностью роловера. Курсовые параметры операций своп будут определяться на базе дифференциала ставок по гривне и долларам США. Стоимость гривневых ресурсов будет определяться на базе учетной ставки НБУ, а стоимость долларовых ресурсов - на базе ставки, привязанной к международно признанному индикатору денежного рынка SOFR. Первая операция своп Национального банка и ЕБРР состоится в течение следующих нескольких недель.
ForUm

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