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Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии, экс-руководителя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Об этом говорится в указе № 169/2020 «Вопросы Национального совета реформы и Исполнительного комитета реформ», который глава государства подписал 7 мая, сообщили ForUm’у в пресс-службе президента.

«Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», - отметил Зеленский.

Также этим указом президент назначил Александра Ольшанского заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.

Документом вносятся изменения в указы главы государства по единой государственной политике реформ в Украине, обеспечении деятельности Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ и положение о Национальном совете реформ.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал ForUm, 30 апреля председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что для бывшего президента Грузии и экс-руководителя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили нашли новую должность.

Ранее Саакашвили заявил, что президент Украины предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ. 24 апреля, перед внеочередным заседанием парламента, на встрече с депутатами фракции «Слуга народа» Саакашвили пытался убедить их поддержать его кандидатуру на должность.

Председатель фракции правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили не исключил осложнения дипломатических отношений с Украиной в случае, если бывшего президента страны Михаила Саакашвили назначат вице-премьер-министром украинского правительства. 

 
ForUm

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