По состоянию на 7 мая в Украине подтвержден 13691 случай COVID-19, из них 507 за последние сутки, сообщает Центр общественного здоровья.

Болезнь подтверждена у 933 детей и 2660 медиков.

Всего в Украине исследовано 151 569 образцов методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 9498 пациентов, из них 763 ребенка и 2193 медработники. Всего нуждались в госпитализации 4193 человека, из них 170 детей и 467 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 178 человек, в том числе один ребенок и 15 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 340 человек, из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 2396 пациентов уже выздоровели, из них 563 медработники, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. - 485 (251 выздоровели)

Волынская обл. - 393 (109 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 624 (73 выздоровели)

Донецкая обл. - 89 (16 выздоровели)

Житомирская обл. - 468 (43 выздоровели)

Закарпатская обл. - 600 (86 выздоровели)

Запорожская обл. - 300 (104 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1055 (126 выздоровели)

Киев - 1675 (110 выздоровели)

Киевская обл. - 916 (103 выздоровели)

Кировоградская обл. - 403 (189 выздоровели)

Луганская обл. - 42 (11 выздоровели)

Львовская обл. - 595 (128 выздоровели)

Николаевская обл. - 171 (35 выздоровели)

Одесская обл. - 568 (23 выздоровели)

Полтавская обл. - 236 (81 выздоровели)

Ривненская обл. - 817 (120 выздоровели)

Сумская обл. - 131 (63 выздоровели)

Тернопольская обл. - 951 (211 выздоровели)

Харьковская обл. - 448 (49 выздоровели)

Херсонская обл. - 146 (62 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 138 (35 выздоровели)

Черкасская обл. - 324 (101 выздоровел)

Черновицкая обл. - 2048 (258 выздоровели)

Черниговская обл. - 68 (9 выздоровели).