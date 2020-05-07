Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации механизма по незаконному формированию налогового кредита на миллиарды гривен, сообщил пресс-центр ведомства.

По версии следствия, к схеме также причастны руководители территориальных управлений ГНС.

Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

Кроме того установлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой, в том числе путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности (СХД) с признаками «рискованности» (фиктивности). Эти действия приводили к искусственному формированию сумм налогового кредита по НДС, который потом отображался якобы как для СХД реального сектора экономики. Действия должностных лиц привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также легализации средств, полученных противоправным путем.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители во процессуальным руководством Офиса генерального прокурора провели более 100 обысков в разных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов, в том числе у бывшего руководителя Государственной налоговой службы.

Изъятая в ходе следственных действий документацию будет добавлена как доказательная база к материалам дела. По инициативе Службы безопасности Украины в тесном сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга заблокированы банковские счета субъектов хозяйственной деятельности, задействованных в противоправной схеме. Кроме того, наложен арест на лимиты этих СХД по налогу на добавленную стоимость в электронной системе администрирования НДС. Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 258-5, ч. 3 ст.212 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Ранее в четверг экс-глава Верланов сообщил, что по месту его жительства сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски.

Правительство 24 апреля уволило Верланова с должности главы Государственной налоговой службы, а на следующий день объявило конкурс на нового главу ведомства.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что видит основания для расследования правоохранителями деятельности Верланова, сообщив о жалобах со стороны бизнеса на задержки с автоматическим возмещением НДС, на безосновательное блокирование налоговых накладных. «С таким подходом люди просто теряют свой бизнес. И это вместо того, чтобы в такой сложный период помочь ему выжить», - сказал министр.