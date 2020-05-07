Верховная Рада собралась на внеочередное заседание 7 мая.

Заседание созвали по требованию оппозиции, которая требует рассмотреть два законопроекта, касающиеся борьбы с коронавирусом, сообщает УНИАН.

Кроме того, предлагается ввести массовое тестирование для граждан и узаконить сохранение полной зарплаты для медиков, попавших на самоизоляцию из-за контакта с больными. Тем, кто заболел, хотят оплачивать страхование в размере 200 тысяч гривен. В случае смерти медика предлагают платить семье компенсацию в размере 1,5 миллиона гривень.

Также зарегистрировали альтернативный проект: предлагают платить врачу, если тот подхватил коронавирус.