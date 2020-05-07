Уволенный с должности председателя Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявляет, что представители Службы безопасности Украины провели у него обыск.

«Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали - не уточняли, но то, о чем, вероятно, пришли, не нашли», - написал он в Facebook.

Верланов пообещал информировать о ходе дела и защищать себя и свою семью.

Напомним, 29 апреля Кабинет Министров назначил Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы.

24 апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.

26 апреля был объявлен конкурс на нового главу Государственной налоговой службы.

Позже стало известно, что Кабмин разрешил назначить председателя и заместителя председателя Государственной налоговой службы в результате заключения контракта - конкурс на эту должность состоится после карантина, пока нового главы выбрали по результатам собеседования.