Главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине назначена гражданка Болгарии Иванна Владкова Голлар, сообщил 7 мая постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает LIGA.net.

«Госпожа Владкова Голлар имеет существенный опыт работы в развивающихся экономиках. Среди последних ее назначений - глава миссий в Молдове и Северной Македонии», - сказал он.

Владкова Голлар сменила на этом посту Рона ван Родена с 1 мая.