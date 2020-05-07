Мэр Киева Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы с требованием предоставить информацию о расследовании в отношении первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника. Об этом он заявил в ходе онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос СМИ.

«Я хочу обратиться к правоохранительным органам предоставить информацию относительно расследования. Ибо до сих пор Николая Поворозника не вызывали на допрос – ни в качестве свидетеля, ни в качестве обвиняемого. Не предоставили пока и никаких подтверждений той информации, которая была обнародована в СМИ. Также официальных сообщений по делу правоохранительные органы до сих пор не сделали», - сказал Кличко.

«Я требую официальной информации о якобы фактах, которые были обнародованы, или извинений перед Поворозником. В этом деле нужно как можно быстрее расставить точки над і. Виновен – отвечать по закону! Не виновен – зачем тогда кто-то пытается дискредитировать городскую власть», - отметил Кличко.

Напомним, 14 апреля ТСН сообщило, что сотрудники СБУ 14 апреля задокументировали противоправную деятельность первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, который якобы через посредника требовал неправомерную выгоду в размере 125 тыс. долларов от представителя компании-застройщика.

Сам он отрицает причастность к вымогательству, называя дело политической провокацией.

Позже Кличко отстранил Поворозника.