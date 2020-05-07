Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в статью 39 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» относительно дополнительных гарантий прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей», сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий законопроект №3376-1 проголосовали 340 народных депутатов.

Законом установлено, что «государство обеспечивает страховые выплаты в следующих размерах медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения:

1) в случае установления группы инвалидности в течение 1 (одного) календарного года, наступившей вследствие заболевания короновирусной болезнью (COVID-19), при условии, что такое заболевание связано с выполнением профессиональных обязанностей в условиях повышенного риска заражения - в зависимости от установленной работнику группы инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности, но не менее 300-кратного размера прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года;

2) в случае смерти работника - в 750-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Размер и порядок осуществления страховых выплат, предусмотренных пунктом 1 части третьей настоящей статьи, определяется Кабинетом Министров Украины.

В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 части третьей настоящей статьи, страховая выплата назначается и выплачивается работнику в течение одного месяца со дня возникновения права на страховую выплату.

В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 части третьей настоящей статьи, страховая выплата назначается и выплачивается разово и в равных частях членам семьи, родителям и иждивенцам умершего работника в течение одного месяца со дня возникновения права на страховую выплату. Члены семьи и родители умершего работника определяются согласно Семейному кодексу Украины.

В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 части третьей настоящей статьи, во время действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), медицинский работник, смерть которого наступила в результате инфицирования COVID-19, приравнивается по своему статусу к военнослужащему, который проходил военную службу, смерть которого наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы. Члены семьи такого работника, его родители и иждивенцы пользуются всеми правами и гарантиями, предусмотренными законодательством Украины для членов семьи, родителей и иждивенцев военнослужащих, проходивших военную службу и смерть которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, повязкам связанных с исполнением обязанностей военной службы с учетом положений настоящего закона».

Соответствующие изменения внесены в статью 39 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней».

Законом также установлено, что «в случае привлечения к борьбе с коронавирусной болезнью COVID - 19 государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения студентов-медиков старших курсов (5 и 6 курс) и интернов, допущенных к работе в соответствии с требованиями статьи 24 Кодекса законов о труде на таких студентов-медиков и интернов распространяется в полном объеме действие частей второй - шестой этой статьи».

Действие настоящего закона распространяется на все случаи инфицирования или смерти в результате инфицирования COVID-19 медицинских работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, государственных научных учреждений, которые выполняли профессиональные обязанности в условиях повышенного риска заражения COVID- 19, имевших место с момента установления Кабинетом Министров Украины карантина в соответствии с законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней».

Напомним, ране Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19».