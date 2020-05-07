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Государственным бюро расследований начато досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины в связи с ограничением выработки электроэнергии на АЭС, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Отмечается, что должностные лица министерства утвердили обновленный прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергетической системы Украины на 2020 год. Им предусмотрен вывод предприятия государственного сектора экономики атомной отрасли в резерв и работу на пониженной мощности энергоблоков. Зато увеличен объем закупки электроэнергии у частных компаний.

В ГБР подчеркнули, что в связи с этим происходит снижение производства атомной отрасли на 8,6%, что может привести к остановке энергоблоков АЭС, убыткам государственного бюджета Украины и банкротства объекта государственной собственности, которое имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Напомним, согласно новому прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, который был утвержден Министерством энергетики и окружающей среды 28 апреля, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК «Энергоатом» сокращается до половины существующей мощности.

Минэнерго предложило излишки атомной электроэнергии направить на майнинг криптовалют.
ForUm

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