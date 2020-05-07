Ввиду угрозы гидрологической засухи, Госводагентство было вынуждено применить статью 45 Водного кодекса Украины относительно приоритетности использования воды для питьевых и бытовых нужд населения в период маловодья и установления режимов работы водохранилищ с учетом ограничений объемов воды, пропускаемых через турбины Кременчугской ГЭС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласованные на май режимы работы днепровских водохранилищ позволят накапливать основные водохранилища Днепровского каскада, но, по информации ЗАО «Укргидроэнерго», приведут к уменьшению в мае плановой выработки электроэнергии предприятием на 25%.

К тому же, в случае дальнейшего осложнения гидрологической ситуации и с учетом прогноза водности, для других объектов гидроэнергетического комплекса страны также возможны дальнейшие ограничения условий водопользования (ограничений объемов воды, пропускаемых через турбины).

Как ранее информировало Госводагентство, 29 апреля 2020 в режиме онлайн-заседания состоялось согласование режимов работы днепровских и Днестровского водохранилища на май 2020.

По результатам мероприятия Межведомственной комиссией согласованы режимы работы днепровских водохранилищ, которые позволят осуществлять наполнение основных водохранилищах Днепровского каскада, для гарантированного обеспечения водопользователей, особенно аграриев и предприятий, осуществляющих подачу воды для питьевых нужд населения, в период летне-осенней межени.