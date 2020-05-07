Переговоры между МВФ и Киевом теперь направлены не на обеспечение для Украины трехлетней Программы расширенного финансирования (EFF), а на создание условий для запуска программы Stand-by, которая предусматривает меньшие объемы и рассчитана на 18 месяцев.

Об этом сообщил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, передает Укринформ.

«Учитывая беспрецедентную неопределенность вокруг экономических и финансовых перспектив, а также необходимость сосредоточить приоритеты политики на новых сроках защищенности и стабилизации, переговоры были переключены на программу Stand-by, рассчитанную на 18 месяцев», - отметил представитель Фонда.

Он уточнил, что миссия МВФ сейчас «находится в тесном контакте» с Киевом в виртуальном режиме и «обсуждает политику, которая могла бы быть поддержана программой Stand-by вместо EFF». Это, по его словам, «обеспечило бы поддержку платежного баланса (Украины - ред.) с целью усиления реакции власти» на последствия пандемии для экономики и здравоохранения.

Как известно, в декабре прошлого года МВФ достиг договоренности с украинским руководством относительно политики для новой программы расширенного финансирования (EFF) на общую сумму $5,5 млрд. При этом было подчеркнуто, что Украина должна выполнить предварительные условия. Это касалось, в частности, укрепления верховенства права, борьбы с коррупцией, усиления конкурентной среды, открытости рынков, уменьшения роли олигархов, продолжения здравомыслящей фискальной политики с целью обеспечения устойчивого развития в среднесрочной перспективе, а также независимости и финансовой стабильности Центробанка.

Сумма финансирования по новой программе Stand-by пока не называется.

Напомним, программа расширенного финансирования (EFF) предусматривает более длительную (в среднем от трех лет) и большую по объему помощь странам, которые «испытывают серьезный дисбаланс платежей, вызванный структурными препятствиями или медленным ростом, что также свойственно слабой позицией платежного баланса». Договоренности в режиме Stand-by рассчитаны на значительно меньший период и имеют целью реагирования на внешние финансовые потребности стран, а также поддержку их регуляторной политики.