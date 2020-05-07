Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19», сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий законопроект №3380 проголосовали 336 народных депутатов.

Законом внесены изменения в Основы законодательства Украины о здравоохранении, законы Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании», «О защите населения от инфекционных болезней», согласно которым на период действия установленного Кабинетом Министров Украины карантина и еще в течение двух месяцев с момента его отмены:

вводятся дополнительные меры по повышению социальной защиты медицинских работников учреждений здравоохранения путем установления выплаты пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа;

предоставляется возможность привлекать на волонтерских началах к выполнению мероприятий, связанных с противодействием распространению коронавирусной болезни (СOVID-19) врачей-интернов, а также врачей-специалистов, которые еще не имеют квалификационной категории с установлением ограничений в отношении такого привлечения;

вводится обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц, обращающихся за медицинской помощью с признаками коронавирусной болезни, и контактных с больными коронавирусной болезнью (COVID-19) лиц, а также медицинских работников, работающих в учреждениях по оказанию медицинской помощи таким больным, сотрудников Национальной полиции, Национальной гвардии и других работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий, независимо от того имели ли они контакт с больным коронавирусной болезнью (COVID-19).

Законом изложена статья 24 закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» в новой редакции, согласно которой:

«Лицам, находящимся в учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под контролем в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), а также локализацию и ликвидацию ее вспышек и эпидемий пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 50 процентов средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа, за исключением медицинских работников, которым пособие по временной нетрудоспособности в таких случаях выплачивается в размере 100% средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа».

Закон содержит поручения Кабинету Министров и Министерству здравоохранения, в частности по разработке и обновления:

- порядка определения предназначенных для госпитализации больных коронавирусной болезнью (COVID-19) учреждений здравоохранения, которые относятся к первой, второй и третьей волнам заболеваемости и временных учреждений здравоохранения (специализированных госпиталей), а также очередности их заполнения;

- инструкции по обучению медицинского и другого персонала, привлеченного к борьбе с COVID-19 относительно мер, направленных на предупреждение инфицирования;

- порядка действий в случае пиковой нагрузки на учреждения здравоохранения, предназначенные для госпитализации больных коронавирусной болезнью (COVID-19);

- алгоритма тестирования определенных законом лиц на COVID-19 с регулярным его просмотром в соответствии с рекомендациями ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Также поручено обязательно обнародовать на официальном сайте информацию о результатах тестирования; обеспеченности учреждений здравоохранения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, количестве и квалификации привлеченного к борьбе с COVID-19 медицинского персонала, проведении закупок, получении и распределении лекарственных средств и др.

Закон действует в течение срока действия карантина и ограничительных мер, введенных Кабинетом Министров Украины в порядке, установленном законом, и в течение двух месяцев с момента их отмены.

Закон принят с учетом предложений Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Напомним, по состоянию на 7 мая в Украине подтвержден 13691 случай COVID-19, из них 507 за последние сутки.