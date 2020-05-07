Государственный исполнитель Печерского отдела государственной исполнительной службы Министерства юстиции хочет взыскать с Приватбанка в пользу семьи Суркисов $250 млн, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что 5 мая Приватбанк получил от государственного исполнителя Печерского отдела государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины четыре новых постановления об открытии исполнительного производства.

По данным банка, новые постановления касаются принудительного исполнения Приватбанком постановления Печерского районного суда от 09.02.2017 об обеспечении иска по делу №757/7499/17-ц и выплату компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов США за прекращенными еще в декабре 2016 года депозитным договорам, обязательства по которым были обменены на акции допэмиссии Приватбанка во время национализации (bail in).

«Учитывая, что государственным исполнителем продолжаются совершаться незаконные действия при принудительном исполнении решения Печерского райсуда от 09.02.2017, Приватбанк обратился с заявлениями в правоохранительные органы, Печерский райсуд Киева и на имя министра юстиции с требованием дать правовую оценку действиям государственного исполнителя», – подчеркнули в банке.

«По странному стечению обстоятельств, несмотря на существование автоматизированной системы распределения дел, все исполнительные производства были открыты тем же государственным исполнителем Печерского ОГИС Минюста, что обратился в Печерский райсуд за разъяснением решения 2017 года. Определенные действия именно этого исполнителя стали основанием для многочисленных жалоб Приватбанка, которые до сих пор проигнорированы», – сказано в сообщении.

Напомним, 15 апреля Киевский апелляционный суд принял решение оставить без изменений решение судов предыдущих инстанций и обязать Приватбанк выплатить более 250 тыс. долларов по депозитным договорам семье Суркисов.