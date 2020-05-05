Печерский районный суд Киева принял решение о продлении еще на 2 месяца сроков следствия по делу, в котором фигурируют народный депутат София Федына и волонтер Маруся Звиробий.

«Судья продлила сроки досудебного следствия по делу потерпевшего еще на два месяца», - написала Федина в Facebook.

По ее словам, следователь ГБР в суде просил продлить сроки досудебного следствия на три месяца.

Как сообщалось, 26 октября 2019 депутат от «Европейской солидарности» София Федина выразила возмущение общением Зеленского с добровольцами в Золотом, заявив, что президент ведет себя так, словно считает себя бессмертным. Она отметила, что так разговаривать с защитниками «даже не все сепары позволяли. «Кто-то думает, что он бессмертный», - заявила Федина. Нардеп записала это обращение вместе с волонтером Марусей Звиробий.

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура обратился в правоохранительные органы относительно «совершенного преступления» со стороны Федины.

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство.

Государственное бюро расследований также открыло уголовное производство против Федины.

26 ноября следователи ГБР направили в ГПУ проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Федине и еще одной гражданке (Марусе Збиробий), однако он был возвращен для устранения недостатков.

6 февраля ГБР вручило подозрение Марусе Звиробий. 10 февраля ей избрали меру пресечения в виде личного обязательства и обязали носить электронный браслет.

12 февраля Федине вручили подозрение. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.