также в разделеОбщество
НАБУ открыло дело против Венедиктовой 19
Уровень воды Десны упал до исторического минимума 21
Учебный год в школах завершится дистанционно 14
Главный киевский полицейский после месяца лечения победил COVID-19 18
Главу закарпатского отделения АМКУ задержали на взятке 14
Новинский вылечился от коронавируса 20
4 мая. Картина дня 22
Интернет-магазин влип в скандал из-за продажи антиукраинской книги о Донбассе 37
На Запорожье полицейский помог украсть трубы почти на 3 миллиона 26
На Тилигульском лимане впервые заметили розовых фламинго 18
Дело Гандзюк: Суд по Павловскому не состоялся – в СИЗО не было интернета 12
Минобразования разрешило менять место проведения ВНО 57
Киевский суд заочно арестовал Януковича 49
В Польше украинец спас тонущего 20-летнего парня 16
СБУ разоблачила более 300 агитаторов, распространявших фейки о COVID-19 17
Зеленский: Отмена карантина приведет к 120 тысячам смертей 266
ГБР повторно вызывает Януковича на допрос 210
Минздрав предложить вводить в регионах адаптивный карантин 58

Печерский районный суд Киева принял решение о продлении еще на 2 месяца сроков следствия по делу, в котором фигурируют народный депутат София Федына и волонтер Маруся Звиробий.

 «Судья продлила сроки досудебного следствия по делу потерпевшего еще на два месяца», - написала Федина в Facebook.

По ее словам, следователь ГБР в суде просил продлить сроки досудебного следствия на три месяца.

Как сообщалось, 26 октября 2019 депутат от «Европейской солидарности» София Федина выразила возмущение общением Зеленского с добровольцами в Золотом, заявив, что президент ведет себя так, словно считает себя бессмертным. Она отметила, что так разговаривать с защитниками «даже не все сепары позволяли. «Кто-то думает, что он бессмертный», - заявила Федина. Нардеп записала это обращение вместе с волонтером Марусей Звиробий.

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура обратился в правоохранительные органы относительно «совершенного преступления» со стороны Федины. 

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство.

Государственное бюро расследований также открыло уголовное производство против Федины.

26 ноября следователи ГБР направили в ГПУ проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Федине и еще одной гражданке (Марусе Збиробий), однако он был возвращен для устранения недостатков.

6 февраля ГБР вручило подозрение Марусе Звиробий. 10 февраля ей избрали меру пресечения в виде личного обязательства и обязали носить электронный браслет.

12 февраля Федине вручили подозрение. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1972 грн.
16
Теги