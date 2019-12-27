Генеральная прокуратура Украины вернула в ГБР проект сообщения о подозрении в уголовном производстве по факту угроз в адрес президента депутату Софии Федине и волонтеру Марусе Звиробий для устранения недостатков.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

«Так, по результатам обработки указанного процессуального документа выявлен ряд противоречий и нарушений требований Конституции Украины, Уголовно-процессуального кодекса Украины, законов Украины «О статусе народного депутата Украины», «О Регламенте Верховной Рады Украины». Однако 29 ноября 2019 и до сих пор недостатки следователями ГБР не устранены и повторно подозрение в Генеральную прокуратуру для согласования не поступало», - говорится в сообщении.

Напомним, Генеральной прокуратурой Украины осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам распространения в сети Интернет видеозаписи, на которой народный депутат Украины, и другое лицо выражали угрозы совершить физическую расправу над президентом в связи с его государственной деятельностью и публично призывали к насильственному изменению или свержение конституционного строя или к захвату государственной власти (ст. 112, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 346 УК Украины).

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Как сообщалось, 26 октября депутат от «Европейской солидарности» София Федина выразила возмущение общением Зеленского с добровольцами в Золотом, заявив, что президент ведет себя так, словно считает себя бессмертным. Она отметила, что так разговаривать с защитниками «даже не все сепары позволяли. «Кто-то думает, что он бессмертный», - заявила Федина. Нардеп записала это обращение вместе с волонтером Марусей Звиробий.

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура обратился в правоохранительные органы относительно «совершенного преступления» со стороны Федины.

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в связи с высказываниями Федины в адрес Зеленского.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Федины в связи с ее высказываниями в адрес президента.

26 ноября следователи ГБР направили в ГПУ проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Федине и еще одной гражданке.

Утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий. Следственные действия проводили сотрудники ГБР вместе с сотрудниками СБУ. Обыски проводили в рамках досудебного расследования, которое касается угрозы убийством президента Украины Владимира Зеленского.