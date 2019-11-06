Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против депутата Верховной Рады Софии Федины («Европейская солидарность») в связи с ее высказываниями в адрес президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.

«Следователями Государственного бюро расследований осуществляется досудебное расследование уголовного производства... от 28.10.2019. Сведения в Единый реестр досудебных расследований были внесены Генеральной прокуратурой Украины по заявлению народного депутата Украины о возможном совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 109, ст. 112 УК Украины», - сказано в нем.

Таким образом, ГБР расследует возможное посягательство на жизнь государственного деятеля, а также возможные действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Отмечается, что Генпрокуратура поручила центральному аппарату Государственного бюро расследований провести досудебное расследование в данном производстве.

Как сообщалось, депутат от «Европейской солидарности» София Федина выразила возмущение общением Зеленского с добровольцами в Золотом, заявив, что президент ведет себя так, словно считает себя бессмертным. Она отметила, что так разговаривать с защитниками «даже не все сепары позволяли. «Кто-то думает, что он бессмертный», - заявила Федина.

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура обратился в правоохранительные органы относительно «совершенного преступления» со стороны Федины.

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в связи с высказываниями Федины в адрес Зеленского.