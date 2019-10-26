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Президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Его возмутил вопрос о возможной встрече с ветеранами по поводу протестов Нет капитуляции.

Об этом говорится на странице Последний блокпост. #Нет_Капитуляции в Facebook.

Военнослужащий ООС спросил президента, встретится ли он с ветеранами по поводу акций Нет капитуляции, прошедших по всей Украине:

«Люди требовали встречи», — сказал военный.

«Я пришел тебе сказал, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать», — ответил Зеленский.

На утверждение военного, что президенту передали информацию об акциях протеста в Украине и о желании участников встретиться с ним, Зеленский ответил:

«Кто мне передал? В Украине вчера прошел дождь, вот что мне передали».

Военный по имени Денис объяснил, что ветераны передали губернатору [Николаевской области — ред.] Стаднику письмо с требованием встречи с президентом.

«Он мне передал, я прочитаю. Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал — оружие убери. А ты меня не переводи на акции», — сказал Зеленский.

«Я хотел увидеть в глазах понимание. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводит меня на другую тему», — добавил Зеленский, еще раз пообещав прочитать письмо.
ForUm

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