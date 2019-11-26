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Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины направили в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента депутату Верховной Рады Софии Федине («Европейская солидарность») и гражданке, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Кроме этого, в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности упомянутой народного депутата.

Дело квалифицировано как угроза убийством в отношении президента Украины (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось, 26 октября депутат от «Европейской солидарности» София Федина выразила  возмущение общением Зеленского с добровольцами в Золотом, заявив, что президент ведет себя так, словно считает себя бессмертным. Она отметила, что так разговаривать с защитниками «даже не все сепары позволяли. «Кто-то думает, что он бессмертный», - заявила Федина.

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура обратился в правоохранительные органы относительно «совершенного преступления» со стороны Федины. 

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в связи с высказываниями Федины в адрес Зеленского.

 

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Федины в связи с ее высказываниями в адрес президента.
ForUm

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