Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в связи с высказываниями народного депутата «Европейской солидарности» Софии Федина в адрес президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил нардеп «Слуги народа» Александр Качура, который и пожал жалобу в ГПУ.

«Передайте кто-то Зверобой и Федине номер уголовного производства относительно их призывов к убийству человека и свержения государственной власти», - написал он в Facebook.

Как сообщалось, депутат от «Европейской солидарности» София Федина выразила возмущение общением Зеленского с добровольцами в Золотом, заявив, что президент ведет себя так, словно считает себя бессмертным. Она отметила, что так разговаривать с защитниками «даже не все сепары позволяли. «Кто-то думает, что он бессмертный», - заявила Федина.

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура обратился в правоохранительные органы относительно «совершенного преступления» со стороны Федины.