Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая будет сделан ряд послаблений.

Страна уже готовится к выходу из карантина, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, полная отмена карантина приведет к 120 тысячам смертей в Украине.

По состоянию на 9:00 4 мая в Украине зафиксирован 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. Болезнь подтверждена у 855 детей и 2387 медиков.

В Киеве уже 1535 подтвержденных случаев заболевания COVID- 9. Из них 27 человек умерли.

Ресторан «Велюр» в Киеве, который связывают с народным депутатом от «Слуги народа» Николаем Тищенко, закрыт, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Послы стран «Большой семерки» заявили, что принятие законодательства, нарушающего независимость Национального антикоррупционного бюро, может негативно повлиять на поддержку Украины международным сообществом.

С понедельника, 4 мая, польские консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу рабочих виз.

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении бывшего президента Украины Виктора Януковича под стражу в рамках расследования уголовного производства относительно узурпации им власти.

В Конституционный суд Украины поступило представление ряда народных депутатов относительно конституционности закона об открытии рынка земли.