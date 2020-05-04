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Ресторан «Велюр» в Киеве, который связывают с народным депутатом от «Слуги народа» Николаем Тищенко, закрыт. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время внеочередного заседания Кабинета Министров, сообщает УНИАН.

«Рестораны в городе Киеве: «Виноградный хутор», «Моншер», «Велюр», «Фабиус». Все эти рестораны нарушили, на наш взгляд, требования карантина. Есть админпротоколы. Считаю, что суды нас поддержат в этом. Сейчас все эти заведения закрыты и выполняют наши требования», - сказал Аваков.

Ранее СМИ сообщили, что в ресторан «Велюр» народного депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко приходят VIP-гости, несмотря на то, что такие заведения должны быть закрыты из-за карантина.

Сам Тищенко опровергает работу своего заведения. Но добавляет: туда действительно приходят люди, так как «Велюр» действует как своеобразный штаб. Там Тищенко проводит одиночные личные встречи.  

 
ForUm

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