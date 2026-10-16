Корецький запевняє, що при зміні системи бронювання не буде ніяких радикальних змін

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявляє, що 100% бронювання для підприємств дає можливості для великих маніпуляцій, і ця проблема набула великого масштабу.

"100% бронювання дає можливості для великих маніпуляцій. Якщо ти маєш 100% – це означає, що ти можеш збільшувати штат безкінечно і бронювати людей: і не важливо чи є він ремонтником чи не є, є він енергетиком чи не є. І ця система набула вже великого масштабу, на жаль. Тому, це єдина взагалі причина, чому ми дивимося на 100-відсотковий бар'єр – видозмінити його, чи все таки залишити як є. Бо, на жаль, зловживань багато", – сказав Корецький.

Прем'єр зазначив, що щомісяця продовжуються додаткові бронювання десятками тисяч на таких підприємствах, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Потрібно розділити критичність і економічний блок. Тому що заробітна плата і відсутність сплати податків, заборгованості за податками, – це не завжди означає, що підприємство критичне. Критичне – це обороноздатність і життєзабезпечення держави", – додав він.

Для підтвердження своїх слів Корецький навів приклад, що підрядник який виконує роботи для енергетичної компанії, і у нього 20 людей із 100 дійсно виконують підряд для цієї компанії, а заброньовані всі 100.

Він заявив, що при зміні системи бронювання не буде ніяких радикальних змін для критичних підприємств оборонного і енергетичного комплексу.

"Постанова в процесі опрацювання, вона обов'язково буде доопрацьована, ухвалена і оприлюднена. Ніякої зради там немає. Всі деталі будуть тоді, коли вони будуть оприлюднені, і прийняті всі відповідні рішення", – сказав він.

Фото: "Інтерфакс-Україна".