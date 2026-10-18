Армія ворога втратила на війні проти України ще 2090 військових

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 18 жовтня 2026 року, становлять близько 1 565 060 осіб, з них 2 090 осіб – за минулу добу.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.

Також російська армія втратила 12 416 (+1) танків, бойових броньованих машин – 25 561 (+7), артилерійських систем – 51 293 (+27), РСЗВ– 2 224 (+3), засобів ППО – 1 711 (+1), літаків 449 (+0), гелікоптерів – 356 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 2 968 (+6), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 568 358 (+1 372), крилатих ракет – 5 134 (+4), кораблів / катерів – 35 (+0), підводних човнів – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 164 246 (+363), спеціальної техніки – 4 835 (+0) одиниць.