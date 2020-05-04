Ограничительные меры по борьбе с СOVID-19 будут действовать в Украине до 11 мая, как и было запланировано ранее, однако страна уже готовится к выходу из карантина. Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса, состоявшемся под председательством президента Владимира Зеленского, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Кабинет Министров Украины готовит решение, которое поможет предпринимателям и потребителям подготовиться к безопасному выходу из карантина.

«Мы должны держать ограничительные меры до 11 мая, как и обещали, ведь здоровье людей - самое важное. Стабильная ситуация с распространением COVID-19 и отсутствие критического количества больных у нас только благодаря своевременным карантинным мероприятиям. Но поскольку бизнесу нужно подготовиться к выходу из карантина: закупить товар, провести дезинфекцию, предупредить людей - мы всей страной должны готовиться для этого уже на текущей неделе», - отметил Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство разрабатывает алгоритмы безопасного открытия объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров), салонов красоты, автосалонов, музеев, библиотек и других заведений общественного посещения, которые будут иметь четкие правила соблюдения санитарных норм.

Рассматривают также возможность открытия летних площадок заведений общественного питания, однако местные власти могут ограничивать их работу, закрывать, учитывая ситуацию, которая сложилась в городе и регионе.

Ослабление карантинных мероприятий необходимо для поддержки экономики Украины, однако они могут быть усилены снова в случае обострения эпидемиологической ситуации.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что выход из карантина будет состоять из пяти этапов, первый из которых должен начаться с 11 мая.

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.