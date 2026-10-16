Рашисти атакували Рівне: постраждали 7 людей

Російські окупанти в ніч на п'ятницю атакували Рівне, є пошкодження цивільної інфраструктури, у тому числі житлової.

"Наразі 7 людей звернулися за допомогою до лікарів за наслідками атаки на Рівне. Поки що без госпіталізації. Повітряна тривога перешкоджає повноцінній роботі служб", – повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Обласна та міська влада працюють над тим, щоб обстежити пошкоджене житло та тимчасово відселити постраждалих.

Мешканці, чиє майно постраждало внаслідок атаки, можуть звернутися на гарячу лінію міськвиконкому – 1553, а також до представників міської ради безпосередньо біля будинку.

Фото: скріншот.