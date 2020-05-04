Карантин в Украине продлят до 22 мая со смягчениями. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, открывая заседание Кабинета Министров в понедельник, 4 мая, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ

«Правительство в первую очередь заинтересовано, чтобы как можно быстрее запустить все сферы экономики, которые приостановились из-за эпидемии. В своих решениях мы руководствуемся исключительно данным наших профильных специалистов. По их расчетам, преждевременное снятие карантина - значит тысячи новых больных. Нельзя этого допустить», - подчеркнул глава правительства.

По словам премьер-министра, стабильная ситуация с заболеваемостью позволяет с 11 мая начать снятие первых ограничений и перейти к концепции адаптивного карантина.

«Мы много общались с представителями бизнеса. Понимаем потребности и запросы бизнеса, и сегодня созвали внеочередное заседание, во время которого планируем принять проект постановления по просьбе бизнеса, которому надо время, чтобы подготовиться к безопасным условиям работы», - отметил глава правительства.

Денис Шмыгаль сообщил, что с 11 мая будут открыты для посещений парки, скверы, зоны отдыха.

Кроме того, будет разрешено работать салонам красоты, парикмахерским, но при определенных условиях, которые уже разработаны и будут представлены Министерством здравоохранения Украины.

«Мы позволим работу заведений общественного питания на вынос. Работу летних площадок кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощности. Это очень важная привязка и возможность контролировать, в том числе органами местного самоуправления», - отметил Шмыгаль.

Также, по его словам, будет разрешена оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ.

«Разрешение работать при определенных условиях получат учреждения бытового обслуживания населения по определенным критериям. Музеи, библиотеки, тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах. Стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы, сервис бытовой техники. Все это будет принято. Постановление будет опубликовано и бизнес сможет видеть четко, в каких сферах мы планируем смягчение карантинных мероприятий с 11 мая», - сообщил глава правительства.

В то же время он отметил, что пока в Украине действуют карантинные ограничения: «До 11 мая мы просим украинцев соблюдать правила. Это не только призывы правительства, а и наших врачей, которые сейчас фактически на передовой. Очень важно правильно завершать процесс карантина».

Отдельно Шмыгаль остановился на ответственности местной власти.

«Мы понимаем важность сотрудничества с местными властями, но не пренебрегайте правилами, которые действуют для всех. Нельзя принимать решения по выходу из карантина по собственной прихоти», - подчеркнул премьер-министр.

Также Шмыгаль акцентировал внимание на том, что в период действия карантина продолжали работать магазины сети строительных гипермаркетов и некоторые заведения общественного питания.

«Торговля строительными материалами была запрещена и останется запрещенной до 11 мая. То же касается и заведений. Все соответствующие случаи нарушений сейчас проверяются органами правопорядка. Небольшой магазин должен работать на равных условиях с большими гипермаркетами», - резюмировал премьер-министр и отметил, что здесь не должно быть избранных.

«Мы сейчас видим, что ВОЗ продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации. Поэтому для нас так же смягчение карантина не означает его полное снятие. Карантин будет продлен сейчас до 22 мая. Далее мы будем смотреть, как будет двигаться (ситуация)», - сказал он.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что выход из карантина будет состоять из пяти этапов, первый из которых должен начаться с 11 мая.

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.