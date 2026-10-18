На Миколаївщині викрили схему розкрадання дизпального на залізниці

На Миколаївщині правоохоронці викрили схему розкрадання дизпального, що належить Укрзалізниці, двом фігурантам оголошено підозру. Про це повідомляє поліція області.

"Серед фігурантів – машиніст тепловоза виробничого підрозділу АТ «Українська залізниця» та його помічник", - зазначається у повідомленні.

За даними слідства, на одній із станцій АТ «Укрзалізниця» зловмисники через спеціально облаштований підземний люк та виведеними трубами у прилаштоване неподалік приміщення зливали з тепловоза дизпальне у заздалегідь підготовлені каністри.

"Щоб приховати результат своїх дій, чоловіки вносили до офіційних документів недостовірні відомості щодо кількості використаного пального... За один вихід привласнювали орієнтовно до 300 літрів дизпального, що потім збували третім особам у Вознесенському районі, які, своєю чергою, вже здійснювали перепродаж іншим клієнтам. Отримані кошти чоловіки розподіляли між собою", - стверджують у поліції.

За їхньою інформацією, ділки «працювали» попередньо понад пів року. Встановлюється загальний розмір завданих збитків національному перевізнику.

Поліцейські викрили фігурантів - працівників локомотивної бригади виробничого підрозділу під час чергового зливу дизпального - близько 290 літрів.

Правоохоронці провели понад 40 санкціонованих обшуків, під час яких вилучили майже 1900 літрів дизельного пального, понад 10 тисяч доларів США та більш як 495 тисяч гривень, здобутих злочинним шляхом, місткості для пального, устаткування для його перекачування, автомобілі, службову документацію, «чорнові» записи та інші речові докази.

Двох фігурантів слідчі затримали та повідомили їм про підозру у привласненні чужого майна, яке було їм ввірене та перебувало в їхньому віданні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Суд сьогодні обирав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Поліцейські встановлюють усіх учасників злочинної схеми.

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