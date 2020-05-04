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С понедельника, 4 мая, польские консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу рабочих виз, сообщает посольство Польши в Украине.

«Сообщаем, что с 4 мая консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок «, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим с 30 апреля заявители, имеющие соответствующие подтверждающие документы о выполнении сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок могут зарегистрироваться для подачи документов на визу в электронной системе e-konsulat.

В то же время прием заявителей для других целей, даже при условии актуальной регистрации и наличия всех необходимых документов, осуществляться не будет.

 
ForUm

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