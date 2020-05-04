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Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении бывшего президента Украины Виктора Януковича под стражу в рамках расследования уголовного производства относительно узурпации им власти.
Об этом ForUm’у сообщил адвокат АО AVER LEX Виталий Сердюк, представляющий интересы беглого президента.

«Внесение изменений в Конституцию Украины в 2010 году осуществлялось Конституционным судом согласно законной процедуре и без вмешательства в процесс Виктора Януковича. Сотрудники Офиса генпрокурора Андрей Нескородяный и Александр Супрун в рамках уголовного производства N 42017000000003538 от 07.11.2017, пребывающие в преступном сговоре и под контролем представителей предыдущей власти, используют в качестве доказательств сфальсифицированные материалы, которые и пытаются легализовать в суде», - заявил Сердюк.

По его словам, в 2010 году лица, ставшие впоследствии представителями оппозиции в период событий на Майдане, активно поддерживали отмену правок в Конституции 2004 года, принятую Конституционным судом. В частности, Петр Порошенко, характеризуя Закон от 08.12.2004 №2222-IV «О внесении изменений в Конституцию Украины» в интервью в феврале 2006 года сказал: «Это не реформа, это чушь собачья!».  Арсений Яценюк в интервью изданию «Профиль» №39 (157) в 2010 году отмечал, что «Конституционный Суд имел основания признать реформу неконституционной…».

Сердюк отметил, что к самим судьям Конституционного суда, принимавшим в 2010 году решение, у прокуратуры претензий нет никаких.
ForUm

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